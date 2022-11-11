Reyting sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen "Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız ve MasterChef" gibi yapımların ardından heyecanla bekleniyor. Hemen belirtelim ki 10 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında kısa süre içerisinde sizlerle paylaşacağız.