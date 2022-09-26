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Reyting sonuçları açıklandı! AB ve total reyting sıralaması - 25 Eylül Pazar: Milli Maç - Tozluyaka - Yargı

Reyting sonuçları 25 Eylül: AB ve total reyting sıralaması belli oldu!

25 Eylül Pazar günü reyting sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Milli Maç - Tozluyaka - Yargı gibi yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. İşte güncel reyting sonuçları...

26.09.2022 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL

  • 25 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "Milli Maç - Tozluyaka - Yargı" gibi yapımların  ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. 

    İşte 24 Eylül reyting sonuçları total ve AB listede ilk ona giren yapımlar...

  • 25 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1 FAROE ADALARI-TURKIYE UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1
    2 YARGI KANAL D
    3 TOZLUYAKA FOX
    4 MASTERCHEF TURKIYE TV8
    5 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) SHOW TV
    6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
    7 YARGI (OZET) KANAL D
    8 TOZLUYAKA (OZET) FOX
    9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
    10 SHOW ANA HABER SHOW TV

  • 25 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI

    1 FAROE ADALARI-TURKIYE UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1
    2 YARGI KANAL D
    3 TOZLUYAKA FOX
    4 MASTERCHEF TURKIYE TV8
    5 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) SHOW TV
    6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
    7 YARGI (OZET) KANAL D
    8 TOZLUYAKA (OZET) FOX
    9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
    10 SHOW ANA HABER SHOW TV

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