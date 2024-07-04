Reyting sonuçları açıklanıyor! 3 Temmuz Çarşamba AB ve total reyting sonuçları sıralaması
3 Temmuz Çarşamba günü reyting sonuçları, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Gün içerisinde kanallarda yayınlanan birçok dizi, ana haber bülteni ve program reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için yarıştı. İşte, 3 Temmuz Çarşamba 2024 reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
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Dün akşam televizyon ekranlarına gelen yapımların AB ve total reyting sıralamasındaki yeri merak ediliyor. Her sabah açıklanan reyting sonuçları ile dünün dizi, program ve ana haber bültenlerinin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 3 Temmuz 2024 Çarşamba gününe dair AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...
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3 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
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3 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
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