Reytinglerde zirve yarışı! 25 Mayıs 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması
Reyting sonuçları 25 Mayıs Cumrtesi günü için araştırılıyor. Televizyon ekranlarında Gönül Dağı, Kardeşlerim, Yabani ve Survivor All Star dünün reyting sonuçlarında birincilik koltuğuna oturabilmek için rekabet etti. İşte, 25 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
- 1
Televizyon seyircileri takip ettiği yapımların izlenme oranlarını merak ediyor. Her sabah bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haberlerin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 25 Mayıs 2024 Cumartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...
- 2
25 MAYIS 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1- Gönül Dağı - TRT 1
2- Survivor All Star - TV8
3- Kardeşlerim - ATV
4- Yabani - NOW
5- Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber - NOW
6- Gönül Dağı (Özet) - TRT1
7- SHOW Ana Haber - SHOW TV
8- Güldür Güldür SHOW - SHOW TV
9- Kardeşlerim (Özet) - ATV
10- Yabani (Özet) - NOW
- 3
25 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
1- Gönül Dağı - TRT 1
2- Güldür Güldür SHOW - SHOW TV
3- Survivor All Star - TV8
4- Kardeşlerim - ATV
5- Yabani - NOW
6- Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber - NOW
7- Gönül Dağı (Özet) - TRT1
8- Yabani (Özet) - NOW
9- Kanal D Ana Haber - Kanal D
10- Güldür Güldür SHOW (Özet) - SHOW TV
-