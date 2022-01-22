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Reyting sonuçları 21 Ocak Cuma açıklandı! Dün akşam reytinglerde kim birinci oldu? Cuma günü reyting sıralaması ne?

Reyting sonuçları açıklandı! 21 Ocak Cuma reytinglerde kim birinci oldu? Dünün reyting sıralaması...

Her akşam televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkan onlarca dizi, film ve yarışmanın reyting mücadelesi her sabah en çok araştırılan konulardan biri oluyor. 22 Ocak Cumartesi günü en çok merak edilen şeylerden biri de 21 Ocak Cuma'nın reyting sonuçları oldu. Dün akşam televizyon ekranlarında seyirci ile buluşan dizi, film ve yarışmalardan hangisinin en çok izlendiği hem televizyon izleyicileri hem de yapımcılar tarafından merak ediliyor. 21 Ocak Cuma reytinglerde kim birinci oldu? Dünün (21 Ocak Cuma) reyting sıralaması...

22.01.2022 - 10:25 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 21 Ocak Cuma reytin sıralaması ve dün gece televizyon ekranlarında en çok izlenen yapım bu sabahın en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bilindiği gibi reyting sonuçları ertesi gün sabah saatlerinde açıklanıyor. 

    21 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

    21 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Dün gece TV'de O Ses Türkiye Final, Aziz, Kim Milyoner Olmak İster, Arka Sokaklar, Kaderimin Oyunu, Aşk Mantık İntikam gibi pek çok dizi, film ve yarışma birinci olmak için mücadele etti. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre 21 Ocak Cuma retyting sıralaması... 

  • TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    ARKA SOKAKLAR

    ESRA EROL'DA 

    SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER 

    AZİZ 

    ARKA SOKAKLAR ÖZET

    MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

    KADERİMİN OYUNU 

    SHOW ANA HABER 

    ATV ANA HABER 

    KANAL D ANA HABER 

  • AB İLK 10 REYTİNG SONUÇLARI

    SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER 

    AZİZ

    ESRA EROL'DA

    O SES TÜRKİYE FİNAL 

    KADERİMİN OYUNU

    ARKA SOKAKLAR

    MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

    ATV ANA HABER 

    AZİZ ÖZET 

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER 

  • 20+ABC1 REYTİNG SIRALAMASI 

    SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER 

    AZİZ

    ARKA SOKAKLAR 

    ESRA EROL'DA

    MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

    KADERİMİN OYUNU

    AZİZ ÖZET 

    O SES TÜRKİYE FİNAL

    AŞK MANTIK İNTİKAM 

    ATV ANA HABER 

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