21 Ocak Cuma reytin sıralaması ve dün gece televizyon ekranlarında en çok izlenen yapım bu sabahın en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bilindiği gibi reyting sonuçları ertesi gün sabah saatlerinde açıklanıyor.

21 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

21 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Dün gece TV'de O Ses Türkiye Final, Aziz, Kim Milyoner Olmak İster, Arka Sokaklar, Kaderimin Oyunu, Aşk Mantık İntikam gibi pek çok dizi, film ve yarışma birinci olmak için mücadele etti. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre 21 Ocak Cuma retyting sıralaması...