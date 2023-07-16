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        Reyting sonuçları açıklandı! 15 Temmuz 2023 AB, ABC ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 15 Temmuz Cumartesi dünün reyting sıralamasına pek çok dizi, film ve program yarıştı. Bu noktada diziseverlerin gözleri "Reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu?" sorusuna çevrildi. İşte 15 Temmuz 2023 reyting sonuçları...

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 12:15
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        • 1

          Reyting sonuçlarında geri sayım sona erdi. Total, AB ve ABC1kategorilerine göre belirlenen reyting sonuçlarında sıralama belli oldu. Televizyon izleyicileri için dünün reyting sonuçları sıralamasını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 15 Temmuz 2023 Cumartesi dünün reyting sonuçları...

        • 2

          15 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI

          Düne ait reyting sonuçları belli oldu. Buna göre, total sıralama şu şekilde oluştu;

          TOTAL İLK 10 PROGRAM

          MasterChef Türkiye All Star

          Güldür Güldür Show

          FOX Ana Haber Hafta Sonu

          Mahrem Kumpas İtiraf (T.S)

          Örümcek Adam Evden Uzakta (Y.S)

          Show Ana Haber

          Ya Çok Seversen (Tekrar)

          Jack Reacher 2 Asla Geri Dönme (Y.S)

          Güldür Güldür Show Özet

          Kanal D Ana Haber

        • 3

          AB İLK 10 PROGRAM

          MasterChef Türkiye All Star

          Mahrem Kumpas İtiraf (T.S)

          Güldür Güldür Show

          FOX Ana Haber Hafta Sonu

          Magazin D Cumartesi

          Sıcak Gelişme

          Show Ana Haber

          Örümcek Adam Evden Uzakta (Y.S)

          15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

          Jack Reacher 2 Asla Geri Dönme (Y.S)

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