Reyting sonuçları açıklandı! 15 Temmuz 2023 AB, ABC ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 15 Temmuz Cumartesi dünün reyting sıralamasına pek çok dizi, film ve program yarıştı. Bu noktada diziseverlerin gözleri "Reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu?" sorusuna çevrildi. İşte 15 Temmuz 2023 reyting sonuçları...
- 1
Reyting sonuçlarında geri sayım sona erdi. Total, AB ve ABC1kategorilerine göre belirlenen reyting sonuçlarında sıralama belli oldu. Televizyon izleyicileri için dünün reyting sonuçları sıralamasını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 15 Temmuz 2023 Cumartesi dünün reyting sonuçları...
- 2
15 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI
Düne ait reyting sonuçları belli oldu. Buna göre, total sıralama şu şekilde oluştu;
TOTAL İLK 10 PROGRAM
MasterChef Türkiye All Star
Güldür Güldür Show
FOX Ana Haber Hafta Sonu
Mahrem Kumpas İtiraf (T.S)
Örümcek Adam Evden Uzakta (Y.S)
Show Ana Haber
Ya Çok Seversen (Tekrar)
Jack Reacher 2 Asla Geri Dönme (Y.S)
Güldür Güldür Show Özet
Kanal D Ana Haber
- 3
AB İLK 10 PROGRAM
MasterChef Türkiye All Star
Mahrem Kumpas İtiraf (T.S)
Güldür Güldür Show
FOX Ana Haber Hafta Sonu
Magazin D Cumartesi
Sıcak Gelişme
Show Ana Haber
Örümcek Adam Evden Uzakta (Y.S)
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı
Jack Reacher 2 Asla Geri Dönme (Y.S)
-