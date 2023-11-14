Reyting sonuçları açıklandı! 13 Kasım dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları, 13 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen; Bambaşka Biri, Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi ve MasterChef Türkiye All Star yapımlarına göre Total ve AB kategorilerinde belirlenDİ. İşte 13 Kasım reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
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Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 13 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan Bambaşka Biri, Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi ve MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 13 Kasım 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...
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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Total ve AB 13 Kasım dünün reyting sonuçları açıklandı.
Total reyting sıralamasına göre 1. sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 2. sırada Ömer ve 3. sırada ise Esra Erol'da yer aldı.
AB reyting sonuçlarına göre ilk sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, ikinci sırada Ömer ve üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye All Star yer aldı.
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6 KASIM GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI
1 OMER
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
3 ESRA EROL'DA
4 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
6 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
7 ATV ANA HABER
8 SAFIR
9 SHOW ANA HABER
10 SAFIR (OZET)
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