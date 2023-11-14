DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Total ve AB 13 Kasım dünün reyting sonuçları açıklandı.

Total reyting sıralamasına göre 1. sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 2. sırada Ömer ve 3. sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB reyting sonuçlarına göre ilk sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, ikinci sırada Ömer ve üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye All Star yer aldı.