Dünün reyting sonuçları açıklandı! 11 Kasım AB ve Total reyting sonuçları
Reytinglerde kıyasıya mücadele devam ediyor. Dünün reyting sonuçları 11 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen; Kardeşlerim, Gönül Dağı, Adım Farah, MasterChef Türkiye All Star yapımları ile belirleniyor. Gözler reyting mücadelesine çevrildi. İşte 11 Kasım Cumartesi reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
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Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 11 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen; Kardeşlerim, Gönül Dağı, Adım Farah, MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele veriyor. İşte 11 Kasım Cumartesi 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...
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11 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
11 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı (Özet) yer aldı.
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11 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI
AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Güldür Güldür Show yer aldı.
20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı (Özet) yer aldı.