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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklandı! 11 Kasım 2023 dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları açıklandı! 11 Kasım AB ve Total reyting sonuçları

        Reytinglerde kıyasıya mücadele devam ediyor. Dünün reyting sonuçları 11 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen; Kardeşlerim, Gönül Dağı, Adım Farah, MasterChef Türkiye All Star yapımları ile belirleniyor. Gözler reyting mücadelesine çevrildi. İşte 11 Kasım Cumartesi reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 15:46 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:46
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        • 1

          Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 11 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen; Kardeşlerim, Gönül Dağı, Adım Farah, MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele veriyor. İşte 11 Kasım Cumartesi 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...

        • 2

          11 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          11 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

          Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı (Özet) yer aldı.

        • 3

          11 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

          AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Güldür Güldür Show yer aldı.

          20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı (Özet) yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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