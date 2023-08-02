Reytinglerde pazartesi yarışı! 31 Temmuz AB ve total reyting sonuçları
31 Temmuz reyting sonuçları geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Modern Doğu Zamanları, Veda Mektubu ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte AB ve total 31 Temmuz reyting sonuçları...
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1 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim kiGüldür Güldür Show, Kim Milyoner Olmak İster ve Dönence gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.
İşte1 Ağustos reyting sonuçları henüz açıklandı. Sonuçları açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
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1 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 DONENCE KANAL D
3 FOX ANA HABER FOX
4 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV
5 SHOW ANA HABER SHOW TV
6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
7 DONENCE (OZET) KANAL D
8 SEN TURKULERINI SOYLE TRT 1
9 IP MAN 4 FINAL (Y.S) STAR TV
10 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV
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1 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 DONENCE KANAL D
3 FOX ANA HABER FOX
4 DONENCE (OZET) KANAL D
5 SEN TURKULERINI SOYLE TRT 1
6 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV
10 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D
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