1 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim kiGüldür Güldür Show, Kim Milyoner Olmak İster ve Dönence gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

İşte1 Ağustos reyting sonuçları henüz açıklandı. Sonuçları açıklandığında sizlerle paylaşacağız.