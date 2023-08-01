31 Temmuz Pazartesi gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Modern Doğu Zamanları, Veda Mektubu ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

Hemen belirtelim ki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.