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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI| AB ve total reyting sonuçları 31 Temmuz: Modern Doğu Zamanları, Veda Mektubu ve MasterChef All Star

        Reytinglerde pazartesi yarışı! 31 Temmuz AB ve total reyting sonuçları

        31 Temmuz reyting sonuçları geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Modern Doğu Zamanları, Veda Mektubu ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte AB ve total 31 Temmuz reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 07:58
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        • 1

          31 Temmuz Pazartesi gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Modern Doğu Zamanları, Veda Mektubu ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

          Hemen belirtelim ki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        • 2

          31 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          31 TEMMUZ AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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