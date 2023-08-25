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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI| AB ve total reyting sonuçları 24 Ağustos: Güldür Güldür Show, Kendi Düşen Ağlamaz ve Ya Çok Seversen

        Reyting sonuçları 24 Ağustos Perşembe AB ve total sıralaması

        24 Ağustos reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından hemen her sabah olduğu gibi bu hafta da merak edilip araştırılıyor. Özellikle dün akşam ekrana gelen; Güldür Güldür Show, Kendi Düşen Ağlamaz ve Ya Çok Seversen gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte AB ve total 24 Ağustos reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 09:36 Güncelleme: 25.08.2023 - 09:38
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        • 1

          24 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Güldür Güldür Show, Kendi Düşen Ağlamaz ve Ya Çok Seversen gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında AB ve total reyting sıralamasını sizlerle paylaşacağız.

        • 2

          24 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          24 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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