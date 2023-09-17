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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI| AB ve total 16 Eylül reyting sonuçları: Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star

        Güncel Cumartesi reyting sonuçlarında! AB ve total 16 Eylül reyting sonuçları

        Reyting sonuçları 16 Eylül Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer akıyor. Özellikle Cumartesi günü yayınlanan Kardeşlerim ve Gönül Dağı gibi dizilerin yeni sezonlarının başlamasıyla reytinglerde zirve yarışı kızıştı Peki hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 16 Eylül reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 09:30 Güncelleme: 17.09.2023 - 09:30
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        • 1

          Reyting sonuçları 16 Eylül Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz Cumartesi akşamı yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelen Kardeşlerim ve Gönül Dağı gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Öte yandan Gülldür Güldür Show ve MasterChef All Star reyting yarışında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          Henüz 16 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        • 2

          16 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          16 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
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        Başak
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