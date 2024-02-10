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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 9 Şubat 2024 AB ve total sıralama: Dün en çok ne izlendi Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Arka Sokaklar

        Reyting sonuçları 9 Şubat Cuma: Dün en çok ne izlendi?

        Reyting sonuçları,izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dün akşam televizyonda Kızılcık Şerbeti, Gaddar ve Arka Sokaklar gibi diziler vardı. Gündüz kuşağı da aynı şekilde hareketliydi. Peki, 9 Şubat Cuma reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 08:02 Güncelleme: 10.02.2024 - 08:02
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        • 1

          Her zaman olduğu gibi dün de reyting rekabeti sürdü. 9 Şubat Cuma günü ekranlara Gaddar, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Bir Sevadır gibi farklı birçok dizi geldi. Gündüz ve akşam kuşağındaki yapımlar, reyting birincisi olmak için yarıştı. Peki, 9 Şubat Cuma reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...

        • 2

          9 ŞUBAT TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          9 ŞUBAT AB REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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