Reyting sonuçları 9 Şubat Cuma: Dün en çok ne izlendi?
Reyting sonuçları,izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dün akşam televizyonda Kızılcık Şerbeti, Gaddar ve Arka Sokaklar gibi diziler vardı. Gündüz kuşağı da aynı şekilde hareketliydi. Peki, 9 Şubat Cuma reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...
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Her zaman olduğu gibi dün de reyting rekabeti sürdü. 9 Şubat Cuma günü ekranlara Gaddar, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Bir Sevadır gibi farklı birçok dizi geldi. Gündüz ve akşam kuşağındaki yapımlar, reyting birincisi olmak için yarıştı. Peki, 9 Şubat Cuma reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...
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9 ŞUBAT TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
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9 ŞUBAT AB REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
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