REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 9 MAYIS 2020 CUMARTESİ

9 Mayıs tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu. İşte Cuma reyting sonuçları sıralaması...