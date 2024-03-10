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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 9 Mart 2024 Cumartesi dünün AB ve total reyting sıralaması: Gönül Dağı, Kardeşlerim, Yan Oda

        Reytinglerde zirve yarışı! 9 Mart 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması

        Reytinglerde birincilik yarışı 9 Mart Cumartesi günü de devam etti. Dün akşam ve gündüz kuşağında ekranlara gelen yapımlar AB ve total reyting sıralamasında zirveye oturabilmek için rekabet etti. Dün akşam Yan Oda ve Korkma Ben Yanındayım dizileri yayın hayatına başlarken; Gönül Dağı, Kardeşlerim ve Üç Kız Kardeş de yeni bölümleriyle ekranlara geldi. İşte, 9 Mart 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 09:39 Güncelleme: 10.03.2024 - 09:39
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        • 1

          Reyting sonuçları ile her gün ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranını açıklanıyor. Televizyonda dün izlediği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler reyitng sonuçlarını merak ediyor. İşte, 9 Mart 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

        • 2

          9 MART 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 9 Mart Cumartesi gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          9 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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