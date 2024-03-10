Reytinglerde zirve yarışı! 9 Mart 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması
Reytinglerde birincilik yarışı 9 Mart Cumartesi günü de devam etti. Dün akşam ve gündüz kuşağında ekranlara gelen yapımlar AB ve total reyting sıralamasında zirveye oturabilmek için rekabet etti. Dün akşam Yan Oda ve Korkma Ben Yanındayım dizileri yayın hayatına başlarken; Gönül Dağı, Kardeşlerim ve Üç Kız Kardeş de yeni bölümleriyle ekranlara geldi. İşte, 9 Mart 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
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Reyting sonuçları ile her gün ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranını açıklanıyor. Televizyonda dün izlediği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler reyitng sonuçlarını merak ediyor. İşte, 9 Mart 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
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9 MART 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 9 Mart Cumartesi gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
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9 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
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