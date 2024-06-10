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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 9 Haziran 2024 Pazar dünün AB ve total reyting sıralaması: Kim Milyoner Olmak ister, Teşkilat

        Reyting sonuçları açıklanıyor... 9 Haziran Pazar AB ve total reyting sonuçları sıralaması

        Reyting sonuçları, 9 Haziran Pazar günü yayınlanan yapımlar arasından belli oluyor. Gün boyunca yayınlanan dizi, ana haber bülteni ve programlar reytinglerde birincilik koltuğuna oturabilmek için mücadele etti. Dün akşam Kim Milyoner Olmak ister, Teşkilat, Çok Güzel Hareketler 2 ve Survivor All Star seyircisi ile buluştu. İşte, 9 Haziran 2024 Pazar reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 08:41 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:49
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          Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Diziler teker teker sezon finali yapmaya başlamışken yerlerini filmler almaya başladı. Dün ekranlara gelen dizi, program ve fimlerin arasından en çok hangisinin izlendiği AB ve total reyting sıralaması ile belli oluyor. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte, 9 Haziran 2024 Pazar reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

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          9 HAZİRAN 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1- Survivor All Star - TV8

          2- Teşkilat - TRT 1

          3- Kim Milyoner Olmak İster - ATV

          4- NOW Ana Haber Hafta Sonu - NOW

          5- Sahte Kabadayı - SHOW TV

          6- Çok Güzel Hareketler 2 - Star TV

          7- Gülen Gözler - SHOW TV

          8- SHOW Ana Haber - SHOW TV

          9- Çok Güzel Hareketler 2 (Özet) - Star TV

          10- Kanal D Ana Haber - Kanal D

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          9 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

          1- Teşkilat - TRT 1

          2- Survivor All Star - TV8

          3- Kim Milyoner Olmak İster - ATV

          4- NOW Ana Haber Hafta Sonu - NOW

          5- SHOW Ana Haber - SHOW TV

          6- Gülen Gözler - SHOW TV

          7- Evrim Akın ile Ev Gezmesi - Kanal D

          8- Haber Önü - SHOW TV

          9- Kızılcık Şerbeti (Tekrar) - SHOW TV

          10- Sıcak Gelişme - Kanal D

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