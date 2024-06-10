Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Diziler teker teker sezon finali yapmaya başlamışken yerlerini filmler almaya başladı. Dün ekranlara gelen dizi, program ve fimlerin arasından en çok hangisinin izlendiği AB ve total reyting sıralaması ile belli oluyor. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte, 9 Haziran 2024 Pazar reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...