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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 9 Eylül 2024 Pazartesi: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte zirvedeki yapım!

        Reyting sonuçları 9 Eylül 2024: İşte AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi olan yapım!

        Dünün reyting sonuçları ile 9 Eylül Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Yalan yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken; TV8'de UEFA Uluslar Ligi Türkiye - İzlanda maçı futbolseverlerle buluştu. Öte yandan Ejder Kılıcı, Kolonya Cumhuriyeti, Güldür Güldür Show, Malefiz 2: Kötülüğün Gücü, Kötü Kan ve MasterChef Türkiye ekranlara geldi. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 9 Eylül 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 07:28 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:28
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 9 Eylül Pazartesi günü hangi yapımın zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 9 Eylül 2024 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          9 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          9 Eylül 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          9 EYLÜL 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Türkiye-İzlanda UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması TV8

          2 MasterChef Türkiye TV8

          3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          5 MasterChef Türkiye TV8

          6 Show Ana Haber SHOW TV

          7 Yalan KANAL D

          8 Esra Erol'da ATV

          9 Atv Ana Haber ATV

          10 Malefiz 2 Kötülüğün Gücü (Y.S) ATV

        • 4

          9 EYLÜL 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Türkiye-İzlanda UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması TV8

          2 Yalan KANAL D

          3 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          4 MasterChef Türkiye TV8

          5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          6 Atv Ana Haber ATV

          7 Esra Erol'da ATV

          8 Show Ana Haber SHOW TV

          9 Yalan (Özet) KANAL D

          10 Malefiz 2 Kötülüğün Gücü (Y.S) ATV

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