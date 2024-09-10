Reyting sonuçları 9 Eylül 2024: İşte AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi olan yapım!
Dünün reyting sonuçları ile 9 Eylül Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Yalan yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken; TV8'de UEFA Uluslar Ligi Türkiye - İzlanda maçı futbolseverlerle buluştu. Öte yandan Ejder Kılıcı, Kolonya Cumhuriyeti, Güldür Güldür Show, Malefiz 2: Kötülüğün Gücü, Kötü Kan ve MasterChef Türkiye ekranlara geldi. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 9 Eylül 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 9 Eylül Pazartesi günü hangi yapımın zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 9 Eylül 2024 Reyting sonuçları tablosu...
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9 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
9 Eylül 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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9 EYLÜL 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Türkiye-İzlanda UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması TV8
2 MasterChef Türkiye TV8
3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
5 MasterChef Türkiye TV8
6 Show Ana Haber SHOW TV
7 Yalan KANAL D
8 Esra Erol'da ATV
9 Atv Ana Haber ATV
10 Malefiz 2 Kötülüğün Gücü (Y.S) ATV
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9 EYLÜL 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Türkiye-İzlanda UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması TV8
2 Yalan KANAL D
3 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
4 MasterChef Türkiye TV8
5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
6 Atv Ana Haber ATV
7 Esra Erol'da ATV
8 Show Ana Haber SHOW TV
9 Yalan (Özet) KANAL D
10 Malefiz 2 Kötülüğün Gücü (Y.S) ATV