REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 9 EKİM 2020 CUMA

9 Ekim tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu. Cuma reyting sonuçları sıralaması haberimizde...