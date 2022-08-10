9 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Masterchef, Senden Daha Güzel ve Balkan Ninnisi gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Sonuçlar açıklandı. İşte AB ve total reyting sıralaması...