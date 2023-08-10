Reyting sonuçları açıklanıyor! 9 Ağustos dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları açıklanıyor. 9 Ağustos Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında birinci sırada yer almak için yarıştı. TRT 1'de Benim Güzel Ailem, Show TV'de Maviye Sürgün dizileri ekrana geldi. İşte 9 Ağustos 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...
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Dünün reyting sonuçları, bir önceki günün Total ve AB reyting sıralamasına göre belirleniyor. 9 Ağustos Çarşamba günü ekrana gelen; Benim Güzel Ailem, Maviye Sürgün, MasterChef All Star yapımları reyting sıralamasında ilk sırada yer almak için çabaladı. Dün en çok izlenen dizi, film ve programları dünün reyting sonuçlarının açıklanmasınınan ardından belirlenecek. İşte, 9 Ağustos 2023 dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...
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9 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
9 Ağustos Çarşamba dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
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GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada TRT1'de yayınlanan “Benim Güzel Ailem”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.
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