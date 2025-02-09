Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 8 Şubat Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Can Borcu, Gönül Dağı yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. TV8’de O Ses Türkiye yeni sezonuyla izleyicisine merhaba dedi. Diğer kanallarda ise Arka Sokaklar ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizilerinin tekrar bölümleri ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte 8 Şubat 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…