Reyting sonuçları açıklandı! 8 Mayıs Çarşamba dünün AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 8 Mayıs Çarşamba günü için araştırılıyor. Dün SHOW TV'de ilgiyle takip edilen Sandık Kokusu ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star dünün reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. İşte, 8 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
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Dün ekranlara gelen yapımların izlenmeleri reyting sonuçları ile belli oluyor. 8 Mayıs reyting sonuçları diziseverler tarafından ilgiyle takip edililiyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 8 Mayıs 2024 Çarşamba gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında detaylar...
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8 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1- Kuruluş Osman - ATV
2- Survivor All Star - TV8
3- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
4- Sandık Kokusu - SHOW TV
5- Taş Kağıt Makas - Kanal D
6- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW
7- Şahane Hayatım - NOW
8- Real Madrid- Bayern Münich UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TV8,5
9- Kuruluş Osman (Özet) - ATV
10- Esra Erol'da - ATV
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8 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
1- Real Madrid- Bayern Münich UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TV8,5
2- Kuruluş Osman - ATV
3- Taş Kağıt Makas - Kanal D
4- Sandık Kokusu - SHOW TV
5- Survivor All Star - TV8
6- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW
7- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
8- Şahane Hayatım - NOW
9- Taş Kağıt Makas (Özet) - Kanal D
10- Sandık Kokusu (Özet) - SHOW TV
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