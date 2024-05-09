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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 dünün Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım reyting sıralaması

        Reyting sonuçları açıklandı! 8 Mayıs Çarşamba dünün AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 8 Mayıs Çarşamba günü için araştırılıyor. Dün SHOW TV'de ilgiyle takip edilen Sandık Kokusu ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star dünün reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. İşte, 8 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 08:35 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:29
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        • 1

          Dün ekranlara gelen yapımların izlenmeleri reyting sonuçları ile belli oluyor. 8 Mayıs reyting sonuçları diziseverler tarafından ilgiyle takip edililiyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 8 Mayıs 2024 Çarşamba gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında detaylar...

        • 2

          8 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1- Kuruluş Osman - ATV

          2- Survivor All Star - TV8

          3- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          4- Sandık Kokusu - SHOW TV

          5- Taş Kağıt Makas - Kanal D

          6- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW

          7- Şahane Hayatım - NOW

          8- Real Madrid- Bayern Münich UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TV8,5

          9- Kuruluş Osman (Özet) - ATV

          10- Esra Erol'da - ATV

        • 3

          8 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

          1- Real Madrid- Bayern Münich UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TV8,5

          2- Kuruluş Osman - ATV

          3- Taş Kağıt Makas - Kanal D

          4- Sandık Kokusu - SHOW TV

          5- Survivor All Star - TV8

          6- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW

          7- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          8- Şahane Hayatım - NOW

          9- Taş Kağıt Makas (Özet) - Kanal D

          10- Sandık Kokusu (Özet) - SHOW TV

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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