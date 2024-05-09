Dün ekranlara gelen yapımların izlenmeleri reyting sonuçları ile belli oluyor. 8 Mayıs reyting sonuçları diziseverler tarafından ilgiyle takip edililiyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 8 Mayıs 2024 Çarşamba gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında detaylar...