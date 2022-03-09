8 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Masumlar Apartmanı - Baba gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

8ng sonuçları henüz açıklanmadı. İşte güncel detaylar: