8 Mart reyting sonuçları açıklanıyor!
Reytinglerdeki kıyasıya rekabet her gün aralıksız devam ediyor. 8 Mart Cuma akşamı televizyonda Gaddar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını gibi birçok dizi vardı. Peki, dün 8 Mart Cuma en çok ne izlendi, reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 8 Mart reyting sonuçları...
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8 Mart günü gündüz ve gece kuşağında birçok yapım meydana geldi. Gaddar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları ve Kara Ağaç Destanı gibi diziler yeni bölümleriyle yarıştı. İşte, 8 Mart Cuma reyting sonuçları...
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8 MART CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
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8 MART CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
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