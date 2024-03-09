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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 8 Mart Cuma: Dün en çok ne izlendi Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar

        8 Mart reyting sonuçları açıklanıyor!

        Reytinglerdeki kıyasıya rekabet her gün aralıksız devam ediyor. 8 Mart Cuma akşamı televizyonda Gaddar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını gibi birçok dizi vardı. Peki, dün 8 Mart Cuma en çok ne izlendi, reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 8 Mart reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 08:08 Güncelleme: 09.03.2024 - 08:08
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        • 1

          8 Mart günü gündüz ve gece kuşağında birçok yapım meydana geldi. Gaddar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları ve Kara Ağaç Destanı gibi diziler yeni bölümleriyle yarıştı. İşte, 8 Mart Cuma reyting sonuçları...

        • 2

          8 MART CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          8 MART CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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