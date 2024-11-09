Reyting sonuçları 8 Kasım Cuma: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
Reyting sonuçları ile dünün birincisi belli oldu. Show TV'nin sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti 75.bölümüyle ekrana geldi. Ekrana gelen son bölümde Nilay'ın eve dönmüş olması tüm ev ahalisini mutlu ederken Doğa ve Heves artık iyiden iyiye birbirlerine ters davranmaya başlamışlardır. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ''Dünün reyting sonuçlarına göre birinci kim oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 8 Kasım 2024 reyting sonuçları sıralaması…
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Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. 8 Kasım 2024 Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster, Kendi Yolumda, Kara Ağaç Destanı, Yalı Çapkını ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet etti. İşte dünün reyting sonuçları sıralaması ile birinci gelen yapım
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Total’de 1. sırada Show TV’de izleyici ile buluşan “Kızılcık Şerbeti” yer aldı. Total’de 2. sırada Kanal D’de ekranlara gelen “Arka Sokaklar” yer aldı. Total 3. sırada ise Star TV’de yayınlanan “Yalı Çapkını” yer aldı.
AB’de 1. sırada “Kızılcık Şerbeti” yer aldı. AB’de 2. sırada “Kızılcık Şerbeti” özet bölümü yer aldı.
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GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total'de 1.sırada Show TV’de izleyiciyle buluşan “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada Kanal D’de ekrana gelen “Arka Sokaklar”, 3.sırada Star TV’de yayınlanan “Yalı Çapkını” yer aldı. AB ve ABC'de 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2.sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber” yer aldı
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