Reyting sonuçları 8 Eylül 2025: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Aile Saadeti dizisi ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Çarpıntı ve Uzak Şehir dizilerinin tekrar bölümü yayınlanırken; Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan, On Üç Yaşam ve Recep İvedik 4 filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 8 Eylül 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...
8 Eylül Pazartesi akşamı ATV’de Aile Saadeti dizisi ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan, TRT 1’de On Üç Yaşam, Now TV’de Recep İvedik 4 fimleri yayınlandı. Star TV’de Çarpıntı ve Kanal D’de Uzak Şehir dizilerinin tekrar bölümleri ekranlara geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 8 Eylül 2025 reyting sonuçları sıralaması…
8 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
8 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.
8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
Uzak Şehir (Tkr) – Kanal D
MasterChef Türkiye Özet – TV8
Çarpıntı (Tkr) – Star TV
Zuhal Topal'la Yemekteyiz – TV8
Aile Saadeti – ATV
On Üç Yaşam (Y.S) – TRT 1
8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
Esra Erol'da – ATV
Uzak Şehir (Tkr) – Kanal D
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
Çarpıntı (Tkr) – Star TV
Recep İvedik 4 (T.S) – Now
ATV Ana Haber – ATV
Aile Saadeti – ATV
Show Ana Haber – Show TV
