Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 8 EYLÜL 2025: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 8 Eylül 2025: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Aile Saadeti dizisi ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Çarpıntı ve Uzak Şehir dizilerinin tekrar bölümü yayınlanırken; Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan, On Üç Yaşam ve Recep İvedik 4 filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 8 Eylül 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 08:02 Güncelleme: 09.09.2025 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          8 Eylül Pazartesi akşamı ATV’de Aile Saadeti dizisi ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan, TRT 1’de On Üç Yaşam, Now TV’de Recep İvedik 4 fimleri yayınlandı. Star TV’de Çarpıntı ve Kanal D’de Uzak Şehir dizilerinin tekrar bölümleri ekranlara geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 8 Eylül 2025 reyting sonuçları sıralaması…

        • 2

          8 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          8 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        • 3

          8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

          Uzak Şehir (Tkr) – Kanal D

          MasterChef Türkiye Özet – TV8

          Çarpıntı (Tkr) – Star TV

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz – TV8

          Aile Saadeti – ATV

          On Üç Yaşam (Y.S) – TRT 1

        • 4

          8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Esra Erol'da – ATV

          Uzak Şehir (Tkr) – Kanal D

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

          Çarpıntı (Tkr) – Star TV

          Recep İvedik 4 (T.S) – Now

          ATV Ana Haber – ATV

          Aile Saadeti – ATV

          Show Ana Haber – Show TV

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar!
        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı
        Küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        İki lider gitti iki lider geldi!
        İki lider gitti iki lider geldi!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Sanat dünyasından, 'İsrail' tepkisi
        Sanat dünyasından, 'İsrail' tepkisi
        Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        Aniden soğuyan havalar, hastalık mevsim
        Aniden soğuyan havalar, hastalık mevsim
        OVP’de hedef atıl işgücünü azaltmak
        OVP’de hedef atıl işgücünü azaltmak
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        Habertürk Anasayfa