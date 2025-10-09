Dünün reyting sonuçları 8 Ekim 2025: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?
Dünün reyting sonuçları 8 Ekim 2025 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Eşref Rüya, Sahipsizler, Can Borcu ve MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Veliaht, Gönül Dağı ve Ben Leman dizilerinin ise tekrar bölümleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırılmaya başlandı. Peki, 8 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, ABC1, AB ve Total sıralamasına göre kim birinci oldu? İşte detaylar...
8 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
8 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;
8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Eşref Rüya – Kanal D
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
Sahipsizler – Star TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Esra Erol’da – ATV
Show Ana Haber – Show TV
ATV Ana Haber – ATV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
Eşref Rüya – Kanal D
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
MasterChef Türkiye – TV8
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Show Ana Haber – Show TV
Sahipsizler – Star TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Sıcak Gelişme – Kanal D
Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8
8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Eşref Rüya – Kanal D
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
Sahipsizler – Star TV
Esra Erol'da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
ATV Ana Haber – ATV
Sahipsizler (Özet) – Star TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Show Ana Haber – Show TV
Kanal D Ana Haber – Kanal D