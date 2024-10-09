Reyting sonuçları 8 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları 8 Ekim 2024 Salı sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Bahar, ATV'de Bir Gece Masalı, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Kızıl Goncalar, Eyvah Eyvah, Düşüş yapımları yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 8 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
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Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 8 Ekim Salı akşamı Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, MasterChef Türkiye, Kızıl Goncalar, Eyvah Eyvah, Düşüş yapımları ekranlara geldi. Seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 8 Ekim 2024 Salı reyting birincisi…
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8 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
8 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
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8 EKİM 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
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8 EKİM 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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