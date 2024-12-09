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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 8 Aralık 2024: Deha, Teşkilat, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 8 Aralık 2024 yayında! AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Pazar günü televizyon ekranlarında Deha, Teşkilat, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2, Kızıl Goncalar ve MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. Peki dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu? İşte, 8 Aralık 2024 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 07:44 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:13
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          Her gün kanallarda birçok dizi, film ve program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Pazar günü Deha, Teşkilat, Kızıl Goncalar dizileri yanı sıra Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2 ve MasterChef Türkiye programları yayınlandı. İzleyiciler ise ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması ile 8 Aralık 2024 reyting sonuçları…

        • 2

          8 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

          8 Aralık 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          8 ARALIK 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Deha SHOW TV

          3 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          4 Deha (Özet) SHOW TV

          5 Teşkilat (Özet) TRT 1

          6 Pantene Altın Kelebek Ödülleri KANAL D

          7 MasterChef Türkiye TV8

          8 Çok Güzel Hareketler 2 STAR TV

          9 Show Ana Haber SHOW TV

          10 Kanal D Ana Haber KANAL D

        • 4

          8 ARALIK 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Deha SHOW TV

          3 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          4 Teşkilat (Özet) TRT 1

          5 Show Ana Haber SHOW TV

          6 Deha (Özet) SHOW TV

          7 MasterChef Türkiye TV8

          8 Pantene Altın Kelebek Ödülleri KANAL D

          9 Kanal D Ana Haber KANAL D

          10 Çok Güzel Hareketler 2 Özet STAR TV

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