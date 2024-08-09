Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 8 Ağustos 2024: Perşembe günü en çok ne izlendi? Dün hangi yapım AB ve totalde birinci oldu?

        8 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Perşembe günü en çok ne izlendi?

        Perşembe günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 8 Ağustos Perşembe total ve AB reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 08:34 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Perşembe günü en çok ne izlendi? İşte, 8 Ağustos Perşembe dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...

        • 2

          8 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Türkiye-İtalya Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kadınlar Voleybol Karşılaşması - TRT 1

          MasterChef Türkiye - TV 8

          NOW Ana Haber

          Deliha - STAR TV

          SHOW TV Ana Haber

          Güldür Güldür Show Tekrar - SHOW TV

          Deliha Tekrar - STAR TV

          KANAL A Ana Haber

          3 te 3 - TRT 1

          Sen Anlat Karadeniz - ATV

        • 3

          8 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI

          Türkiye-İtalya Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kadınlar Voleybol Karşılaşması - TRT 1

          MasterChef Türkiye - TV 8

          3 te 3 - TRT 1

          NOW Ana Haber

          Set Sayısı - TRT 1

          SHOW TV Ana Haber

          ABD-Sırbistan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Erkekler Basketbol Karşılaşması - TRT SPOR

          Güldür Güldür Show Tekrar - SHOW TV

          Brezilya-ABD Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kadınlar Voleybol Karşılaşması - TRT 1

          Deliha - STAR TV

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Büyük bir kalabalığı öldürmeyi planladık"
        "Büyük bir kalabalığı öldürmeyi planladık"
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Habertürk Anasayfa