8 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Perşembe günü en çok ne izlendi?
Perşembe günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 8 Ağustos Perşembe total ve AB reyting sıralaması...
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Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Perşembe günü en çok ne izlendi? İşte, 8 Ağustos Perşembe dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...
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8 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Türkiye-İtalya Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kadınlar Voleybol Karşılaşması - TRT 1
MasterChef Türkiye - TV 8
NOW Ana Haber
Deliha - STAR TV
SHOW TV Ana Haber
Güldür Güldür Show Tekrar - SHOW TV
Deliha Tekrar - STAR TV
KANAL A Ana Haber
3 te 3 - TRT 1
Sen Anlat Karadeniz - ATV
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8 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI
Türkiye-İtalya Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kadınlar Voleybol Karşılaşması - TRT 1
MasterChef Türkiye - TV 8
3 te 3 - TRT 1
NOW Ana Haber
Set Sayısı - TRT 1
SHOW TV Ana Haber
ABD-Sırbistan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Erkekler Basketbol Karşılaşması - TRT SPOR
Güldür Güldür Show Tekrar - SHOW TV
Brezilya-ABD Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kadınlar Voleybol Karşılaşması - TRT 1
Deliha - STAR TV
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