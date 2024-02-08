Reyting sonuçları 7 Şubat... Dün gece yine birçok yapım reytinglerde karşı karşıya geldi. Sandık Kokusu, Bir Sevdadır, Kuruluş Osman ve Survivor All Star gibi birçok yapım reytinglerde birinci olmak için yarıştı. Peki, 7 Şubat Çarşamba günü reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...