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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 7 Şubat AB ve total sıralama: Dün reytinglerde kim birinci oldu Sandık Kokusu, Survivor, Kuruluş Osman

        Reyting sonuçları 7 Şubat: Dün en çok ne izlendi? Sandık Kokusu mu Kuruluş Osman mı?

        7 Şubat Çarşamba günü, sabah ve akşam kuşağında birçok yapım ekranlara geldi. Gündüz programlarını, akşam vakti dizi ve filmler takip etti. Dün gece Survivor, Bir Sevdadır, Sandık Kokusu gibi birçok yapım vardı. Peki, 7 Şubat Çarşamba günü reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 08:49 Güncelleme: 08.02.2024 - 08:49
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        • 1

          Reyting sonuçları 7 Şubat... Dün gece yine birçok yapım reytinglerde karşı karşıya geldi. Sandık Kokusu, Bir Sevdadır, Kuruluş Osman ve Survivor All Star gibi birçok yapım reytinglerde birinci olmak için yarıştı. Peki, 7 Şubat Çarşamba günü reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...

        • 2

          7 ŞUBAT TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          7 ŞUBAT AB REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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