7 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

İşte 7 Mayıs reyting sonuçları: