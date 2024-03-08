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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 7 Mart 2024 Perşembe dünün AB ve total reyting sıralaması: İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Sakla Beni

        Reytinglerde zirve yarışı! 7 Mart 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması

        Reyting sonuçları 7 Mart Perşembe günü ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranı açıklandı. 7 Mart 2024 akşam kuşağında Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Sakla Beni, Survivor All Star reyting sıralamasında birinci olabilmek için yarıştı. İşte, 7 Mart 2024 Perşembe dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 10:31 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:31
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        • 1

          Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların reyting sonuçları her gün açıklanıyor. Reyting sonuçları AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. Seyirciler izledikleri dizi ve programların reytinglerde kaçıncı sırada olduğunu araştırıyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 8 Mart Perşembe reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

        • 2

          7 MART 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1 - İnci Taneleri - Kanal D

          2 - Survivor All Star - TV8

          3 - Hudutsuz Sevda - NOW

          4 - İnci Taneleri (Özet) - Kanal D

          5 - Esra Erol'da - ATV

          6 - Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          7 - Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber - Now

          8 - Aldatmak - ATV

          9 - ATV Ana Haber - ATV

          10 - Sakla Beni - Star TV

        • 3

          7 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 - İnci Taneleri - Kanal D

          2 - Survivor All Star - TV8

          3 - İnci Taneleri (Özet) - Kanal D

          4 - Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber - Now

          5 - Aldatmak - ATV

          6 - Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          7 - Hudutsuz Sevda - NOW

          8 - Kanal D Ana Haber - Kanal D

          9 - Sakla Beni - Star TV

          10 - Esra Erol'da - ATV

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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