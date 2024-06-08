Reyting sonuçları açıklandı! 7 Haziran Cuma günü en çok ne izlendi?
Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar ve Arka Sokaklar gibi birçok yapım vardı. Ancak sadece bazıları zirveye oturabildi. İşte, 7 Haziran Cuma AB ve total reyting sonuçları...
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Dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. Kızılcık Şerbeti, Kara Ağaç Destanı, Yalı Çapkını, Gaddar, ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 7 Haziran 2024 Cuma AB ve total reyting sonuçları...
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7 HAZİRAN CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Kızılcık Şerbeti - SHOW TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Yalı Çapkını - STAR TV
Arka Sokaklar - KANAL D
Kızılcık Şerbeti Özet - SHOW TV
Survivor All Star - TV8
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
Esra Erol'da - ATV
Gaddar - NOW
Kara Ağaç Destanı - TRT1
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme - SHOW TV
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7 HAZİRAN CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI
Kızılcık Şerbeti - SHOW TV
Kızılcık Şerbeti Özet - SHOW TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Survivor All Star - TV8
Yalı Çapkını - STAR TV
Kara Ağaç Destanı - TRT1
Gaddar - NOW
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
SHOW TV Ana Haber
Arka Sokaklar - KANAL D
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