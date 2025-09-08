Reyting sonuçları 7 Eylül 2025: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?
Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 7 Eylül Pazar akşamı Kuralsız Sokaklar programı ile Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, Türkiye-İtalya maçı voleybolseverlerle buluştu. Hedefim Sensin, Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde ve Sağ Salim 3: Ölü Ya Da Diri filmleri yayınlandı. Öte yandan Çarpıntı dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 7 Eylül 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...
- 1
Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam Kanal D’de Kuralsız Sokaklar programı ile ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1’de Türkiye-İtalya maçı, TV8'de Türkiye-İspanya maçı heyecanı yaşandı. Star TV’de ise yeni dizi Çarpıntı ekran yolculuğuna başladı. Show TV’de Hedefim Sensin, TRT 1’de Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde ve Now TV’de Sağ Salim 3: Ölü Ya Da Diri filmleri yayınlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 7 Eylül 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...
- 2
7 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
7 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
- 3
7 EYLÜL 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
Türkiye-İspanya FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Karşılaşması – TV8
Türkiye-İtalya FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası Karşılaşması – TRT 1
FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası Kupa Töreni – TRT 1
Çarpıntı – Star TV
Milli Maça Doğru – TV8
Set Sayısı – TRT 1
Milli Maçın Ardından – TV8
Show Ana Haber – Show TV
MasterChef Türkiye – TV8
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
-
- 4
7 EYLÜL 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Türkiye-İspanya FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Karşılaşması – TV8
Türkiye-İtalya FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası Karşılaşması – TRT 1
FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası Kupa Töreni – TRT 1
Çarpıntı – Star TV
Milli Maça Doğru – TV8
Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Show Ana Haber – Show TV
Sağ Salim 3 Ölü ya da Diri (Türk Sineması) – NOW
Çarpıntı (Tekrar) – Star TV
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
- 5