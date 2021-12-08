7 Aralık reyting sonuçları... AB ve total sıralama tablosu Masumlar Apartmanı ve Evlilik Hakkında Her Şey gibi ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

İşte 7 Aralık reyting sonuçları: