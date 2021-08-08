7 Ağustos AB ve total sıralama tablosu Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

İşte 7 Ağustos reyting sonuçları birazdan açıklanacak.