6 Temmuz REYTİNG SONUÇLARI henüz açıklanmadı. AB ve total sıralama tablosu Salı günü ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Sonuçlar birazdan açıklanacak.