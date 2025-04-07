Reyting sonuçları 6 Nisan 2025: İşte AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi olan yapım!
Dün akşam kuşağında TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Now TV'de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, ATV'de Sustalı Ceylan, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Tarzan Efsanesi ve Show TV'de Yedi Bela Hüsnü filmleri yayınlandı. Dünün reyting sonuçları ile 6 Nisan Pazar günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Nisan 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
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Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 6 Nisan Pazar akşamı Teşkilat, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Sustalı Ceylan, Survivor, Tarzan Efsanesi ve Yedi Bela Hüsnü yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 6 Nisan 2025 Reyting sonuçları tablosu...
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6 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
6 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.
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6 NİSAN 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Teşkilat TRT 1
2 Survivor TV8
3 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar (TKR) NOW
4 Teşkilat (Özet) TRT 1
5 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW
6 Yedi Bela Hüsnü (T.S) SHOW TV
7 Çok Güzel Hareketler 2 Özel STAR TV
8 Kanal D Ana Haber KANAL D
9 Show Ana Haber SHOW TV
10 3’te 3 TRT 1
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6 NİSAN 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Teşkilat TRT 1
2 Survivor TV8
3 Teşkilat (Özet) TRT 1
4 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW
5 Yedi Bela Hüsnü (T.S) SHOW TV
6 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar (TKR) NOW
7 Show Ana Haber SHOW TV
8 Kanal D Ana Haber KANAL D
9 Sicak Gelişme KANAL D
10 Çok Güzel Hareketler 2 Özel STAR TV
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