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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 6 Nisan 2025: Teşkilat, Survivor… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu!

        Reyting sonuçları 6 Nisan 2025: İşte AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi olan yapım!

        Dün akşam kuşağında TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Now TV'de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, ATV'de Sustalı Ceylan, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Tarzan Efsanesi ve Show TV'de Yedi Bela Hüsnü filmleri yayınlandı. Dünün reyting sonuçları ile 6 Nisan Pazar günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Nisan 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 07:49 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:24
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        • 1

          Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 6 Nisan Pazar akşamı Teşkilat, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Sustalı Ceylan, Survivor, Tarzan Efsanesi ve Yedi Bela Hüsnü yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 6 Nisan 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          6 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          6 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          6 NİSAN 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Survivor TV8

          3 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar (TKR) NOW

          4 Teşkilat (Özet) TRT 1

          5 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          6 Yedi Bela Hüsnü (T.S) SHOW TV

          7 Çok Güzel Hareketler 2 Özel STAR TV

          8 Kanal D Ana Haber KANAL D

          9 Show Ana Haber SHOW TV

          10 3’te 3 TRT 1

        • 4

          6 NİSAN 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Survivor TV8

          3 Teşkilat (Özet) TRT 1

          4 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          5 Yedi Bela Hüsnü (T.S) SHOW TV

          6 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar (TKR) NOW

          7 Show Ana Haber SHOW TV

          8 Kanal D Ana Haber KANAL D

          9 Sicak Gelişme KANAL D

          10 Çok Güzel Hareketler 2 Özel STAR TV

        • 5
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