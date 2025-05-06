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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 6 Mayıs 2025: Dünün AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Mayıs 2025 Pazartesi dünün AB ve Total reyting sonuçları bekleniyor!

        Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme durumu belli oluyor. 6 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelen Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor All Star-Gönüllüler, Ölümsüzlük Oyunu, Rambo: Son Kan, Büyük Felaket, Çakallarla Dans 6 yapımlarının akıbeti merak ediliyor. Peki, dünün reyting sıralamasına göre günün birincisi hangi yapım oldu? İşte, 6 Mayıs 2025 Dünün AB ve Total reyting sonuçları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 08:01 Güncelleme: 06.05.2025 - 08:01
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        • 1

          Reyting sonuçları sevdikleri yapımların reytinglerde kaçıncı sırada olduğunu merak eden televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. 6 Mayıs Pazartesi akşamı birçok dizi, film ve program reytinglerde ilk sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor All Star-Gönüllüler, Ölümsüzlük Oyunu, Rambo: Son Kan, Büyük Felaket, Çakallarla Dans 6 AB ve Total sıralaması merak konusu oldu. Peki, dünün reyting sonuçlarına göre Total ve AB sıralaması nasıl şekillendi? İşte, 6 Mayıs 2025 Pazartesi reyting sonuçları…

        • 2

          6 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          6 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          6 MAYIS 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          6 MAYIS 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
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