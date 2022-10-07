6 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Aldatmak ve Camdaki Kız" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

6 Ekim reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam reyting birincisi diziler içerisinde TOTAL'de "Aldatmak", AB'de ise "Camdaki Kız" oldu. ABC rapordalarında ise zirveyi "Selçuk Yöntem ile FOX Ana Haber" aldı. İşte reyting sonuçlarının detaylı sıralaması.