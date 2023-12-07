Reyting sonuçları açıklanıyor! 6 Aralık dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları, 6 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen; Benim Güzel Ailem, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Şahane Hayatım ve MasterChef Türkiye All Star yapımlarına göre Total ve AB kategorilerinde belirlendi. İşte 6 Aralık reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
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Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 6 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan Benim Güzel Ailem, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Şahane Hayatım ve MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 6 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...
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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Total ve AB 6 Aralık Çarşamba dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
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29 KASIM GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Şahane Hayatım, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.