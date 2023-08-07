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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 6 Ağustos 2023 | Dünün reyting sıralaması ile hangi dizi reyting sonuçları sıralamasında birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 6 Ağustos dünün reyting sıralaması ile hangi dizi birinci oldu?

        Reyting sonuçları bir önceki günün verilerine göre Total ve AB olarak yayınlanıyor. 6 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelen Yaz Şarkısı, Vermem Seni Ellere, Ekşi Elmalar, Tehlikeli Yürüyüş, Hababam Sınıfı ve MasterChef All Star yapımları ekrana geldi. İşte 6 Ağustos dünün reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 08:32
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        • 1

          Dünün reyting sonuçları, medya gündemini yakından takip eden televizyon seyircilerinin gündeminde yer alıyor. 6 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film, yarışma programı, haber bültenleri Total ve AB reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için çaba sarf etti. İşte 6 Ağustos 2023 Pazar dünün reyting sonuçlarına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          DÜNÜN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          6 Ağustos dünün Total ve AB reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

        • 3

          30 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1 KIMSE BILMEZ ATV

          2 FOX ANA HABER FOX

          3 YAPARSIN ASKIM FOX

        • 4

          AB REYTİNG SONUÇLARI

          1 FOX ANA HABER FOX

          2 ERKENCI KUS STAR TV

          3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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