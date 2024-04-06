Reyting sonuçları 5 Nisan 2024: Dünün reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını kim birinci oldu?
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar reyting sonuçları birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını dizileri yeni bölümleriyle ekrana geldi. İzledikleri dizilerin birinci olup olmadığını merak edenler Totali AB sıralamaya bakıyor. Peki 5 Nisan 2024 dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sonuçları sıralaması
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Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Her gün bir önceki günün Total, AB sıralaması belli oluyor. 5 Nisan reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Cuma akşamının en çok izlenen dizisi belli oluyor! Dün akşam ekranlarda Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını yer aldı. İşte, 5 Nisan reyting sonuçlarına göre reyting sıralaması...
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REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar arasında gerçekleşti. Rakiplerinden daha fazla tercih edilen yapım ise Kızılcık Şerbeti oldu.
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29 MART CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Kızılcık Şerbeti - Show Tv
Yalı Çapkını - Star Tv
Kızılcık Şerbeti (Özet) - Show Tv
Esra Erol'da - Atv
Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber - Now
Gaddar - Kanal D
Arka Sokaklar - Kanal D
Yalı Çapkını (Özet) - Star Tv
Müge Anlı İle Tatlı Sert - Atv
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar - Atv
AB
KIZILCIK ŞERBETİ - SHOW TV
KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET) - SHOW TV
YALI ÇAPKINI - STAR TV
SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER - NOW
GADDAR - NOW
SANDIK KOKUSU (TKR-GECE) - SHOW TV
RAMAZAN SEVİNCİ - TRT 1
SURVIVOR ALL STAR ANLAT BAKALIM - TV8
ESRA EROL'DA - ATV
ANA HABER - TRT 1
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