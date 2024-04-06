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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 5 Nisan 2024 Cuma: Dünün reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 5 Nisan 2024: Dünün reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını kim birinci oldu?

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar reyting sonuçları birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını dizileri yeni bölümleriyle ekrana geldi. İzledikleri dizilerin birinci olup olmadığını merak edenler Totali AB sıralamaya bakıyor. Peki 5 Nisan 2024 dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sonuçları sıralaması

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 08:54 Güncelleme: 06.04.2024 - 08:54
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        • 1

          Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Her gün bir önceki günün Total, AB sıralaması belli oluyor. 5 Nisan reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Cuma akşamının en çok izlenen dizisi belli oluyor! Dün akşam ekranlarda Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını yer aldı. İşte, 5 Nisan reyting sonuçlarına göre reyting sıralaması...

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar arasında gerçekleşti. Rakiplerinden daha fazla tercih edilen yapım ise Kızılcık Şerbeti oldu.

        • 3

          29 MART CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Kızılcık Şerbeti - Show Tv

          Yalı Çapkını - Star Tv

          Kızılcık Şerbeti (Özet) - Show Tv

          Esra Erol'da - Atv

          Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber - Now

          Gaddar - Kanal D

          Arka Sokaklar - Kanal D

          Yalı Çapkını (Özet) - Star Tv

          Müge Anlı İle Tatlı Sert - Atv

          Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar - Atv

          AB

          KIZILCIK ŞERBETİ - SHOW TV

          KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET) - SHOW TV

          YALI ÇAPKINI - STAR TV

          SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER - NOW

          GADDAR - NOW

          SANDIK KOKUSU (TKR-GECE) - SHOW TV

          RAMAZAN SEVİNCİ - TRT 1

          SURVIVOR ALL STAR ANLAT BAKALIM - TV8

          ESRA EROL'DA - ATV

          ANA HABER - TRT 1

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
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