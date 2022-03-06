5 Mart reyting sonuçları açıklandı! 5 Mart günü Show Tv, TRT 1, ATV, Fox Tv ve Tv8 kanallarında birbirinden farklı yapımlar ekrana geldi. 5 Mart Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim ve TRT 1'de Gönül Dağı yapımları seyircisiyle buluştu. Her gün olduğu gibi sabah saatlerinde dünün reyting sıralaması açıklandı. Peki, 5 Mart Cumartesi reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? İşte dünün reyting sonuçları…