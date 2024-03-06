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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 5 Mart 2024 dünün AB, total reyting sıralaması: Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı, Yabani

        Reyting sonuçları açıklanıyor... 5 Mart Salı dünün AB ve total reyting sıralaması

        Dünün reyting sonuçları yapımların izlenme oranını belirliyor. 5 Mart Salı dün akşam kuşağında Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı, Yabani ve daha pek çok yapım reytinglerde birinci olmak için yarıştı. İşte, 5 Mart 2024 reyting sonuçları ile dünün total ve AB reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 08:39 Güncelleme: 06.03.2024 - 08:39
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        • 1

          Televizyon ekranlarında heyecan dolu rekabet sürerken, AB ve total reyting sonuçları her gün izleyiciyle buluşuyor. Dün akşam SHOW TV'de reytingleri alt üst etmeyi başaran Bahar dizisi seyircisinin karşısına çıktı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 5 Mart 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sıralaması...

        • 2

          5 MART 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 5 Mart'a dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          5 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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