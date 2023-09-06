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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 5 EYLÜL| Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? AB ve total reyting sıralaması: Dönence, Sen Türkülerini Söyle ve MasterChef All Star Türkiye

        Reyting sonuçları 5 Eylül: AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 5 Eylül Salı günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dönence, Sen Türkülerini Söyle ve MasterChef All Star Türkiye gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralara yer alıyor. İşte 5 Eylül reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 08:20 Güncelleme: 06.09.2023 - 08:20
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        • 1

          Reyting sonuçları 5 Eylül Salı günü ekrana gelen yapımların ardından en çok emrak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Dönence, Sen Türkülerini Söyle ve MasterChef All Star Türkiye gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        • 2

          5 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          5 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

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