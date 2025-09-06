Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 5 EYLÜL 2025: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 5 Eylül 2025: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün akşam kuşağında MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle; Gözleri KaraDeniz ve Arka Sokaklar dizileri ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Hükümet Kadın 2, Süt Kardeşler, Ters Yüz, Hayır Oluversin Gari filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 5 Eylül 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 08:05 Güncelleme: 06.09.2025 - 08:07
          5 Eylül Cuma akşamı ATV’de Gözleri KaraDeniz ve Kanal D’de Arka Sokaklar tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV’de Hükümet Kadın 2, Star TV’de Süt Kardeşler, TRT 1’de Ters Yüz, Now TV’de Hayır Oluversin Gari filmleri yayınlandı. TV8’de ise MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 5 Eylül 2025 Reyting sonuçları sıralaması…

          5 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          5 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

          5 EYLÜL 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          5 EYLÜL 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

