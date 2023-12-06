Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Total, AB ve ABC1 sıralamalarına göre her hafta ilk sırada yer alan yapım değişiyor. Show TV'de Aile, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, FOX TV'de Yabani, Kanal D'de Üç Kız Kardeş ve TV8'de MasterChef All Star yapımları 5 Aralık salı akşamı yeni bölümleriyle ekran karşısına geçti. İşte, 5 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...