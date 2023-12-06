Reyting sonuçları açıklanıyor! 5 Aralık dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları, her gün bir önceki günün sıralamasına göre Total ve AB kategorilerinde belirleniyor. 5 Aralık Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında ölçümlerinde birinci sırada yer almak için yarıştı. İşte, 5 Aralık Salı dünün reyting sonuçları...
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Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Total, AB ve ABC1 sıralamalarına göre her hafta ilk sırada yer alan yapım değişiyor. Show TV'de Aile, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, FOX TV'de Yabani, Kanal D'de Üç Kız Kardeş ve TV8'de MasterChef All Star yapımları 5 Aralık salı akşamı yeni bölümleriyle ekran karşısına geçti. İşte, 5 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...
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5 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
5 Aralık Salı akşamı ekrana gelen yapımların reyting sonuçları Total ve AB sıralamaları henüz açıklanmadı.
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28 KASIM GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
28 Kasım Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yabani, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.
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AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Yabani yer aldı.