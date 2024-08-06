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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 5 Ağustos 2024: Pazartesi günü en çok ne izlendi? Dün hangi yapım AB ve totalde birinci oldu?

        5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar hangileri oldu?

        Pazartesi günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 5 Ağustos Pazartesi total ve AB reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 08:53 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:02
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        • 1

          Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Pazartesi günü en çok ne izlendi? İşte, 5 Ağustos Pazartesi dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...

        • 2

          5 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          MasterChef Türkiye - TV 8

          Yalan - KANAL D

          NOW Ana Haber

          Mısır Tanrıları - STAR TV

          Yalan Özet - KANAL D

          KANAL D Ana Haber

          Recep İvedik - NOW

          Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - TRT Spor

          Güldür Güldür Show - SHOW TV

          MasterChef Türkiye Özet - TV 8

        • 3

          5 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

          MasterChef Türkiye - TV 8

          Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - TRT Spor

          NOW Ana Haber

          Yalan - KANAL D

          Recep İvedik - NOW

          Kaçack - TRT 1

          MasterChef Türkiye Özet - TV 8

          Non Stop - ATV

          SHOW TV Ana Haber

          KANAL D Ana Haber

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