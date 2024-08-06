5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar hangileri oldu?
Pazartesi günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 5 Ağustos Pazartesi total ve AB reyting sıralaması...
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Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Pazartesi günü en çok ne izlendi? İşte, 5 Ağustos Pazartesi dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...
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5 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
Yalan - KANAL D
NOW Ana Haber
Mısır Tanrıları - STAR TV
Yalan Özet - KANAL D
KANAL D Ana Haber
Recep İvedik - NOW
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - TRT Spor
Güldür Güldür Show - SHOW TV
MasterChef Türkiye Özet - TV 8
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5 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - TRT Spor
NOW Ana Haber
Yalan - KANAL D
Recep İvedik - NOW
Kaçack - TRT 1
MasterChef Türkiye Özet - TV 8
Non Stop - ATV
SHOW TV Ana Haber
KANAL D Ana Haber
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